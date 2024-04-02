Котов не сумел выйти во второй круг турнира в Марракеше в парном разряде

Российский теннисист Павел Котов в паре с Юго Гастоном уступил Николасу Баррьентосу и Рафаэлу Матосу (Колумбия/Бразилия) в первом круге турнира в Марракеше — 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 6 минут. Следующими соперниками Баррьентоса и Матоса станут победители пары Барт Стивенс/Петрос Циципас (Нидерланды/Греция) — Юки Бхамбри/Альбано Оливетти (Индия/Франция). Марракеш (Марокко) Турнир ATP Grand Prix Hassan II Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Николас Баррьентос/Рафаэл Матос (Колумбия/Бразилия, 3) — Юго Гастон/Павел Котов (Франция/Россия) — 6:3, 6:3