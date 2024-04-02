Котов не сумел выйти во второй круг турнира в Марракеше в парном разряде

2 апреля, 21:39
Российский теннисист Павел Котов в паре с Юго Гастоном уступил Николасу Баррьентосу и Рафаэлу Матосу (Колумбия/Бразилия) в первом круге турнира в Марракеше — 3:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 6 минут.
Следующими соперниками Баррьентоса и Матоса станут победители пары Барт Стивенс/Петрос Циципас (Нидерланды/Греция) — Юки Бхамбри/Альбано Оливетти (Индия/Франция).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Николас Баррьентос/Рафаэл Матос (Колумбия/Бразилия, 3) — Юго Гастон/Павел Котов (Франция/Россия) — 6:3, 6:3