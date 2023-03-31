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Сегодня, 12:22

Кафельников — о полуфинале Медведев — Хачанов в Майами: «Это показывает, что наш теннис всегда на уровне»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем полуфинале турнира ATP в Майами между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

«Российский полуфинал на турнире в Майами показывает, что наш теннис всегда на уровне. Все видят, что наши ребята на ведущих позициях, и тут даже добавить нечего.
Получится ли у Медведева выиграть этот турнир? Не знаю, все зависит от обстоятельств. Даниилу сначала надо Хачанова обыграть. Главный фаворит в Майами — Алькарас, он играет сейчас хорошо, у него больше всего шансов на победу», — цитирует слова Кафельникова Metaratings.ru.

Медведев (5-я ракетка мира) встретится с 16-й ракеткой мира Хачановым в рамках полуфинала турнира ATP в Майами. Встреча пройдет 1 апреля в 20:00 по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-rossiiskii-polufinal-na-turnire-v-maiami-pokazyvaet-chto-nash-tennis-vsegda-na-urovne-239603/
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
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