Кафельников считает, что у Рублева и Зверева равные шансы на победу в полуфинале турнира ATP в Дубае

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча турнира ATP 500 в Дубае между Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

В четвертьфинале Рублев победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа (6:3, 7:6 (7:3)), а Зверев выиграл у итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:4).

«Трудно сказать, кто фаворит. Если оба выигрывают, значит, и Саша, и Андрей в довольно неплохой форме. Поэтому шансы абсолютно 50 на 50, выделить кого-то не могу», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч Рублева и Зверева состоится в пятницу, 3 марта.