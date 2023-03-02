Селиваненко о выходе Рублева в полуфинал турнира в Дубае: «Важно, что он не дал волю эмоциям и вернулся в игру»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 7:6 (7:3)) в матче 1/4 финала турнира ATP 500 в Дубае.

«Не считая небольшого отрезка игры в конце второго сета, Андрей сыграл очень уверенно, сделал ранние брейки в каждом сете и держал преимущество по всему ходу матча. Визуально было видно, что он поймал свою игру. И, что тоже важно, после трех упущенных матчболов не дал волю эмоциям, вернулся в игру, и на тай-брейке довел матч до победы», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также вице-президент ФТР поделился мнением о будущей игре Андрея Рублева с Александром Зверевым в полуфинале турнира.

«И Андрей, и Александр мотивированы показать свою лучшую игру, их матчи между собой всегда принципиальны со всех точек зрения», — добавил Селиваненко.

В полуфинале Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым 3 марта, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.