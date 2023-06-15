Карацев проиграл Фритцу во втором круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Тэйлору Фритцу во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 23 минуты.

48-я ракетка мира Карацев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 8-й ракетки мира Фритца 14 эйсов, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале Фритц сыграет с Мартоном Фучовичем (Венгрия), который ранее обыграл китайца У Ибина (6:4, 4:6, 6:4).

Штутгарт (Германия)

?Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:7 (4:7), 3:6

Мартон Фучович (Венгрия, Q) — У Ибин (Китай) — 6:4, 4:6, 6:4