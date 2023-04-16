Алькарас: «Каждый теннисист на турнире в Барселоне может меня победить»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

«Мне нравится играть в Барселоне. Я постараюсь избежать давления из-за защиты титула, просто выйду на корт и буду получать удовольствие. Есть сильные теннисисты, которые пропустят этот турнир, но это не заставляет меня чувствовать себя большим фаворитом. Каждый теннисист в этом розыгрыше может меня победить», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Грунтовый турнир в Барселоне пройдет с 17 по 23 апреля.