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Сегодня, 12:43

Алькарас: «Каждый теннисист на турнире в Барселоне может меня победить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

«Мне нравится играть в Барселоне. Я постараюсь избежать давления из-за защиты титула, просто выйду на корт и буду получать удовольствие. Есть сильные теннисисты, которые пропустят этот турнир, но это не заставляет меня чувствовать себя большим фаворитом. Каждый теннисист в этом розыгрыше может меня победить», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Грунтовый турнир в Барселоне пройдет с 17 по 23 апреля.

Теннис
Карлос Алькарас
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