Кирьос рассказал, почему пока не планирует завершать карьеру

Австралийский теннисист Ник Кирьос надеется выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде перед тем, как завершить карьеру.

«Когда ты выигрываешь, все становится ярче. Это хорошие деньги, любовь зрителей. Мне нравится такой тип тенниса, который объединяет множество людей, заставляет их выпить пару стаканчиков, насладиться этим. Ты в свою очередь даешь им возможность увидеть то развлечение, за которым они пришли. Я просто хочу иметь возможность сказать, что я выиграл один турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, прежде чем завершить карьеру. Я думаю, это действительно то, что мной движет», — цитирует Кирьоса Tennis World.

28-летний Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), финалистом одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022), а также победителем 11 турниров ATP.

В этом сезоне австралиец принял участие только в одном турнире. Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья.