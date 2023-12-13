Кирьос: «Если честно, я больше не хочу играть в теннис»

Австралиец Ник Кирьос признался, что больше не хочет играть в теннис.

«Если бы все зависело от меня... Если честно, я больше не хочу играть в теннис. Но мне приходится. Я еще столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенес уже три операции. А мне всего 28 лет. Даже если бы я выиграл Уимблдон, люди сказали бы: «А теперь сделай это снова». Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости», — цитирует спортсмена TennisUpToDate.

В прошедшем сезоне австралиец принял участие только в одном турнире — Штутгарт (Германия). Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья. В декабре Кирьос сообщил, что не сыграет на Australian Open-2024.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), а также победителем 11 турниров ATP.