Стал известен соперник Котова во втором круге турнира в Марракеше

2 апреля, 15:26
Итальянский теннисист Флавио Коболли победил представителя Иордании Абдуллу Шелбайха в первом круге турнира в Марракеше.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.
Следующим соперником Коболли станет россиянин Павел Котов, который одолел марокканца Эллиота Беншетри в первом раунде.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Флавио Коболли (Италия, 8) — Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — 6:1, 6:4