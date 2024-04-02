Стал известен соперник Котова во втором круге турнира в Марракеше

Итальянский теннисист Флавио Коболли победил представителя Иордании Абдуллу Шелбайха в первом круге турнира в Марракеше. Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу итальянца. Следующим соперником Коболли станет россиянин Павел Котов, который одолел марокканца Эллиота Беншетри в первом раунде. Марракеш (Марокко) Турнир ATP Grand Prix Hassan II Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Флавио Коболли (Италия, 8) — Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — 6:1, 6:4