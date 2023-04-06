Котов вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов обыграл француза Бенжамена Бонзи во втором круге турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко).

Матч завершился со счетом 6:0, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

114-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 50-й ракетки Бонзи 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Котов впервые в карьере вышел в четвертьфинал уровня ATP. Для него это вторая в карьере победа над теннисистом топ-50.

За выход в полуфинал турнира 24-летний россиянин поборется с представителем Австралии Кристофером О`Коннеллом.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция, 7) — 6:0, 7:6 (7:2)