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Сегодня, 15:40

Легечка — о матче с Надалем: «Он почти 600-й в мире, так что, должно быть, я фаворит»

Алина Савинова
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Чешский теннисист Иржи Легечка заявил, что не боится противостоять 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю в четвертом круге турнира в Мадриде.

«Он почти 600-й в мире, так что, должно быть, я фаворит (смеется). Если бы я боялся до выхода на корт, то лучше бы и вовсе не выходил. Но я не думаю о подобном. Я знаю, что такое играть с Рафой на грунте. Знаю, что могу показать высокий уровень на этой неделе и что условия в Мадриде не очень ему подходят. Буду играть с уверенностью, что могу победить, и постараюсь показать все возможное», — приводит Tennis Majors слова Легечки.

Матч между Легечкой и Надалем пройдет во вторник, 30 апреля, и начнется в 22.30 по московскому времени. Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет против россиянина Даниила Медведева, который ранее одолел представителя Казахстана Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4).

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/hes-600-in-the-world-so-i-should-be-the-favourite-laughs-lehecka-before-facing-nadal-in-madrid-758004.html
Теннис
Рафаэль Надаль
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Медведев поделился ожиданиями от возможного матча с Надалем в четвертьфинале турнира в Мадриде