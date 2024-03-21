Маррей после победы над Берреттини: «Есть еще порох в пороховницах»

Британский теннисист Энди Маррей оставил послание на телекамере после победы над итальянцем Маттео Берреттини в первом круге турнира в Майами.

«Есть еще порох в пороховницах», — написал спортсмен.

Энди Маррей. Фото Скриншот трансляции

Послание Энди Маррея. Фото Скриншот трансляции

Маррей обыграл Берреттини в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 47 минут. Следующим соперником британца будет Томас Мартин Этчеверри из Аргентины.

36-летний теннисист является трехкратным победителем турниров «Большого шлема», а также двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На данный момент спортсмен занимает 62-е место в рейтинге ATP.