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21 марта, 18:48

Надаль: «Я не хотел начинать турнир в Индиан-Уэллсе без гарантий, что смогу продвинуться до нужного мне уровня»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему решил сняться с «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Реальность такова, что я не чувствовал себя готовым начать играть в турнире такого уровня, учитывая небольшой опыт тренировок. Я не хотел начинать турнир без каких-либо гарантий, что смогу продвинуться хотя бы до того уровня, который, на мой взгляд, мне нужно требовать от себя. Неважно, оптимист я или нет. Я реалист. Последние полтора или два года я не мог навязывать борьбу, поэтому первая цель — попытаться конкурировать, и я день за днем к ней иду», — приводит Sportskeeda слова спортсмена.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. Ранее стало известно, что Надаль заявился на «мастерс» в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-rafael-nadal-explains-indian-wells-withdrawal-didn-t-want-start-guarantee-able-advance-levels-i-need-demand-myself?key1=newsnowltennis
Теннис
Рафаэль Надаль
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