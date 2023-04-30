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Сегодня, 00:54

Маррей — о комплименте Андреевой: «Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит»

Мария Гусева
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Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на слова россиянки Мирры Андреевой, которая назвала его красивым.

«Представьте, чего она добьется, когда зрение поправит», — написал Маррей в социальной сети.

35-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом, победителем US Open и двукратным победителем Уимблдона. Также он — победитель 49 турниров ATP (из них 46 в одиночном разряде).

16-летняя Андреева — финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2023). В 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Теннис
Мирра Андреева
Энди Маррей
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