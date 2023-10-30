«Мастерс» в Париже: состав участников и сетка турнира

Сегодня, 16:00
Теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) на Accor Arena стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Данные соревнования закрывают сезон для топовых теннисистов мира.
На «тысячнике» в Париже в этом году примут участие лучшие теннисисты сезона. Впервые после US Open все представители топ-10 приехали во Францию. Среди них лидер мирового рейтинга Новак Джокович и вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Также защищать титул приехал Хольгер Руне.
Новак Джокович (Сербия);
Карлос Алькарас (Испания);
Даниил Медведев (Россия);
Янник Синнер (Италия);
Андрей Рублев (Россия);
Хольгер Руне (Дания);
Стефанос Циципас (Греция);
Каспер Рууд (Норвегия);
Тэйлор Фриц (США);
Александр Зверев (Германия).
Из россиян сыграют Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. В общей сложности примут участие 56 теннисистов.
Первый круг.
Первый круг. Второй круг.
Второй круг.
Третий круг.
Четвертьфиналы.
Полуфиналы.
Финалы в одиночном и парном разрядах.
Медведев, Джокович, Алькарас, Синнер, Циципас, Рууд, Рублев и Руне стартуют со второго круга.
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