Медведев обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме

18 мая, 18:09
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Янником Ханфманном в четвертьфинале турнира в Риме — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
Медведев сделал 8 эйсов, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ханфманна ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 5).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 6:2, 6:2