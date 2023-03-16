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Сегодня, 07:28

Медведев рассказал, чего ждет от полуфинала с Тиафо в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ждет от предстоящего матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Он играет великолепно. Тиафо очень горячий теннисист, поэтому в удачный день он может обыграть любого. Уверен, он смог бы победить Новака, Надаля. Он победил Рафу на US Open, что очень важно», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

В четвертьфинале 27-летний россиянин в двух сетах обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина — 6:3, 7:5.

Матч между Медведевым и Тиафо состоится в воскресенье, 18 марта. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев пробился в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
Даниил Медведев
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