Медведев встретится со Зверевым в третьем круге турнира в Цинциннати

Сегодня, 20:16
Определился соперник россиянина Даниила Медведева по третьему кругу «мастерса» в Цинциннати.
Им стал немец Александр Зверев, который во втором круге обыграл японца Йосихито Нисиока со счетом 7:5, 6:4. Счет в личных встречах Медведева и Зверева 9-6 пользу россиянина.
В другом матче американец Томми Пол победил француза Уго Умбера — 6:1, 7:6 (7:4). Следующим соперником Пола станет испанец Карлос Алькарас.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:5, 6:4
Томми Пол (США, 14) — Уго Умбер (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)