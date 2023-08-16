Синнер проиграл Лайовичу во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 21:55
Итальянец Янник Синнер проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 5 минут.
В третьем круге соперником 66-й ракетки мира станет американец Тэйлор Фритц, который победит итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6 (7:1).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Душан Лайович (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:4, 7:6 (7:4)
Тэйлор Фритц (США, 9) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:6 (7:1)