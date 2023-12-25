Медведев: «Если мне снова придется столкнуться с Надалем, для меня это будет большим испытанием»

Третья ракетка мира Даниил Медведев поделился мыслями о скором возвращении на корт испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«За все сезоны он выиграл много матчей и мало проиграл. Его очень сложно победить. На самом деле с Рафой мне, пожалуй, повезло даже меньше, чем с Новаком в определенном смысле. Но у нас было несколько очень равных игр, в которых я чувствовал, что могу победить, но в конце концов он обыгрывал меня. Так что для меня будет большим испытанием, если мне придется столкнуться с ним снова. Я не знаю его форму на данный момент, никто не знает. Но судя по тому, что я видел, с ним все в порядке, и это здорово для тенниса», — приводит Tennis World слова Медведева.

Надаль не играл с января 2023 года из-за травмы бедра. Ранее испанец сообщил, что вернется на корт 31 декабря в турнире в Брисбене.

37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.