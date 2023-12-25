Янчук оценил выступление российских теннисистов на выставочном турнире в ОАЭ

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выступлении российских теннисистов на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ.

«Это очень позитивное мероприятие, здорово, что в нем приняло участие так много российских игроков. Несмотря на то что турнир носил не только спортивный, но и развлекательный характер, все равно прекрасно, что наши теннисисты одержали победу, тем более что в других командных турнирах мы не участвуем. Получилась пропаганда российского тенниса в мире, и это очень хорошо. Было много красивых ударов, игры на публику, но и без спортивной борьбы не обошлось, так что пусть это соревнование и дальше продолжается», — приводит слова Янчука ТАСС.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин выступали за команду «Орлы». В финале они с общим счетом 29:26 обыграли команду «Коршуны».