Медведев выступил против видеоповторов в теннисе

Первая ракетка России Даниил Медведев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру поделился мнением о дисквалификации теннисиста Андрея Рублева после полуфинала турнира в Дубае и о его лишении рейтинговых очков, которые удалось вернуть только через апелляцию.

— Мы это много обсуждали с разными теннисистами — история была большая. Считаю, что в ней в каком-то смысле не было ни одной правильной стороны, поскольку Андрей сам знает, что на судью кричать не стоит. Если бы его не дисквалифицировали, то, получается, каждый может так делать. Хотя в принципе порой так поступают все.

С другой стороны, в той ситуации была очень непонятная вещь. Один человек (линейный судья. — Прим. «СЭ») подошел к другому и сказал: «Я услышал то-то», что не было правдой. Получается, что любой судья может так поступить и дисквалифицировать игрока за то, что тот не говорил. А ведь дисквалификация — это серьезная история. Обычно она влечет за собой автоматическое снятие очков и потерю денег.

В принципе я против видеоповторов в теннисе, только если в случае с двумя отскоками. Но в этой ситуации супервайзер должен посмотреть повтор и решить для себя, как поступить. Потому что это слишком сильная ситуация, чтобы в ней обходиться без видео.

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ».