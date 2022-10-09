Муратоглу считает, что у Джоковича мало шансов обойти Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Сегодня, 10:08
Французский тренер греческого происхождения Патрик Муратоглу оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича обойти испанца Рафаэля Надаля по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема».
«На данном этапе своей карьеры у Новака есть одна цель — выиграть как можно больше турниров «Большого шлема», потому что он участвует в гонке с Рафаэлем. У него не так много шансов, потому что он не играл на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США», — приводит Tennisworld слова 52-летнего тренера со ссылкой на его социальные сети.
Джокович является чемпионом 21 турнира «Большого шлема», на счету Надаля — 22 победы.