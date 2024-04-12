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Сегодня, 11:03

Источник: на Корду напали и ограбили перед «мастерсом» в Монте-Карло

Руслан Минаев
Себастьян Корда.
Фото Reuters
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На американского теннисиста Себастьяна Корду напали и ограбили перед турниром ATP 1000 в Монте-Карло, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 4 апреля в курортном городе Рокебрюн-Кап-Мартен. По данным источника, на 23-летнего теннисиста напали двое неизвестных — один из них повалили Корду на землю, а другой в это время снял часы, стоимостью 300 тысяч евро.

Преступникам удалось скрыться. Полиция занимается расследованием дела.

10 апреля Корда проиграл итальянцу Яннику Синнеру во втором круге «мастерса» со счетом 1:6, 2:6.

Теннис
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