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16 апреля, 23:04

Надаль извинился перед Коболли после кричалки фаната: «Ариведерчи, Флавио»

Руслан Минаев
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Зритель матча между Рафаэлем Надалем (Испания) и Флавио Коболли (Италия) во втором круге турнира в Барселоне обратился к итальянцу.

При счете 6:2, 5:3 в пользу Надаля один из болельщиков начал кричать в адрес Коболли: «Ариведерчи, Флавио», намекая на его скорое поражение.

Услышав это, Надаль неодобрительно покачал головой и извинился перед Коболли.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» выиграл у Коболли со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге Надаль встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Теннис
Рафаэль Надаль
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