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Сегодня, 03:59

Селиваненко: «Визуально у Рублева ушла та уверенность, которая присутствовала в начале сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко объяснил, с чем связана серия поражений российского теннисиста Андрея Рублева.

«У любой неудачи есть множество причин. Чтобы узнать, какая из них наиболее важна, нужно провести более детальный анализ. Но визуально у Рублева ушла та уверенность, которая присутствовала в начале сезона. У Андрея был успешный отрезок в начале года, который завершился в полуфинале турнира в Дубае. А после этого началась полоса неудачных результатов. Но такое бывает у каждого», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

В течение месяца 26-летний россиянин проиграл 4 матча подряд и опустился в рейтинге АТР с 5-го на 8-е место.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11672777-selivanenko-nazval-prichinu-neudachnoj-polosy-rubleva.html
Теннис
Андрей Рублев
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