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Сегодня, 09:32

Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сыграть в ноябре на Кубке Дэвиса.

Как сообщает Tennis Channel, капитан сборной Испании Давида Феррера заявил, что 37-летний теннисист нацеливается на возвращение на корт в конце 2023 года, если команда отберется на финальный турнир.

Ранее Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», заявил, что Рафаэль чувствует себя хорошо и хочет вернуться на корт в 2024 году.

В начале июня испанцу сделали операцию. Сообщалось, что процесс реабилитации займет пять месяцев.

Источник: Tennis Channel
Теннис
Рафаэль Надаль
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