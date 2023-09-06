Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может сыграть в ноябре на Кубке Дэвиса.

Как сообщает Tennis Channel, капитан сборной Испании Давида Феррера заявил, что 37-летний теннисист нацеливается на возвращение на корт в конце 2023 года, если команда отберется на финальный турнир.

Ранее Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», заявил, что Рафаэль чувствует себя хорошо и хочет вернуться на корт в 2024 году.

В начале июня испанцу сделали операцию. Сообщалось, что процесс реабилитации займет пять месяцев.