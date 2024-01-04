Надаль одержал вторую подряд победу после возвращения в тур

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Джейсона Каблера в 1/8 финала турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

37-летний испанец одержал вторую подряд победу после возвращения в теннисный тур. В первом круге он обыграл австрийца Доминика Тима.

В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с другим австралийцем Джорданом Томпсоном.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:1, 6:2