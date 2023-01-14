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Сегодня, 16:15

Надаль опроверг слова Зверева о том, что он завершит карьеру в этом году

Алина Савинова
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отреагировал на слова немецкого теннисиста Александра Зверева, заявившего, что испанец завершит карьеру в этом году.

«Я не знаю, что произойдет через шесть месяцев. У меня очень хорошие отношения со Зверевым, но не настолько, чтобы признаться ему в чем-то подобном. Реальность такова, что я здесь для того, чтобы играть в теннис, стараться провести отличный 2023 год, бороться за все, за что я боролся на протяжении всей своей карьеры, и я не думаю о завершении карьеры. Я отвечу то же самое и в другой раз, когда меня спросят об этом», — приводит Eurosport слова Надаля.

Ранее Зверев предположил, что испанский теннисист объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос».

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах).

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/roland-garros-men/2023/rafael-nadal-dismisses-alexander-zverev-french-openprediction-i-don-t-think-about-retirement_sto9318084/story.shtml
Теннис
Рафаэль Надаль
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