Надаль опроверг слова Зверева о том, что он завершит карьеру в этом году

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отреагировал на слова немецкого теннисиста Александра Зверева, заявившего, что испанец завершит карьеру в этом году.

«Я не знаю, что произойдет через шесть месяцев. У меня очень хорошие отношения со Зверевым, но не настолько, чтобы признаться ему в чем-то подобном. Реальность такова, что я здесь для того, чтобы играть в теннис, стараться провести отличный 2023 год, бороться за все, за что я боролся на протяжении всей своей карьеры, и я не думаю о завершении карьеры. Я отвечу то же самое и в другой раз, когда меня спросят об этом», — приводит Eurosport слова Надаля.

Ранее Зверев предположил, что испанский теннисист объявит о завершении карьеры на «Ролан Гаррос».

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом (в одиночном и парном разрядах).