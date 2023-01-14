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Сегодня, 18:55

Надаль — о 22 титулах «Большого шлема»: «Будет сложно повторить двум поколениям подряд подобный результат»

Алина Савинова
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Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, сможет ли кто-то из теннисистов нового поколения сравняться с «Большой тройкой» по числу завоеванных титулов.

«Я не могу предсказать будущее. Карлос — единственный, кто уже выиграл турнир „Большого шлема“. Если мы говорим о том, сможет ли кто-то из них выиграть 20, 21 и 22 титула, то это другой разговор. Может ли это случиться? Да. Но раньше такого не было, и будет сложно повторить двум поколениям подряд подобный результат. В чем я уверен, так это в том, что среди этого нового поколения не будет двух теннисистов, которые завоюют 20 и больше титулов „Большого шлема“. Поскольку это удалось трем теннисистам, мы потеряли представление о трудностях, связанных с этим. Для того, чтобы добиться таких результатов, нужно многое, в том числе долгая карьера. Я не сомневаюсь в их потенциале, но на это влияет множество жизненных обстоятельств», — приводит Marca слова испанского теннисиста.

Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Серб Новак Джокович одержал на одну победу меньше, а на счету швейцарца Роджера Федерера, завершившего карьеру, — 20 побед.

Источник: https://www.marca.com/tenis/open-australia/2023/01/14/63c20bf1268e3e38728b457c.html
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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Надаль опроверг слова Зверева о том, что он завершит карьеру в этом году