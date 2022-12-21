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Сегодня, 10:28

Надаль: «Для меня подарок — продолжать соревноваться в 36 лет»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от получения награды за блестящий сезон на AS Sports Award.

«Для меня подарок — продолжать соревноваться в 36 лет. Хочу поблагодарить AS за эту награду, это одна из ведущих спортивных газет Европы. Я испытываю очень большие надежды. Не знаю, что меня ждет в будущем, но я буду продолжать бороться», — приводит AS слова Надаля.

По итогам сезона-2022 Надаль впервые в карьере получил награду любимого игрока болельщиков, а также был признан лучшим теннисистом года по версии ITF.

Источник: https://as.com/masdeporte/nadal-y-ancelotti-los-reyes-de-los-premios-as-2022-n/
Теннис
Рафаэль Надаль
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