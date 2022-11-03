Надаль проиграл 31-й ракетке мира на турнире в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Париже. В трех сетах он проиграл американцу Томми Полу.

Следующим соперником американского теннисиста будет другой испанец Пабло Карреньо Буста, который выиграл у канадца Дениса Шаповалова.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:4

Томми Пол (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1