Надаль проиграл 31-й ракетке мира на турнире в Париже

Сегодня, 01:58
Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение во втором круге турнира в Париже. В трех сетах он проиграл американцу Томми Полу.
Следующим соперником американского теннисиста будет другой испанец Пабло Карреньо Буста, который выиграл у канадца Дениса Шаповалова.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:4
Томми Пол (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1