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Сегодня, 11:26

Надаль считает, что в Саудовской Аравии есть все возможности для развития тенниса

Алина Савинова
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Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свое решение стать послом тенниса в Саудовской Аравии.

«Куда бы вы ни посмотрели в Саудовской Аравии, вы можете увидеть рост и прогресс, и я рад быть частью этого. Я продолжаю играть в теннис, потому что люблю эту игру, но помимо игры я хочу помочь этому виду спорта распространиться по всему миру, и в Саудовской Аравии есть реальный потенциал [для развития тенниса]. Нынешние дети смотрят в будущее и испытывают настоящую страсть ко всем видам спорта. Если я смогу помочь им подобрать ракетку или просто привести себя в форму и насладиться преимуществами здорового образа жизни, то я буду рад, что сделал это», — сказал спортсмен.

Ранее пресс-служба Федерации тенниса Саудовской Аравии сообщила, что
на данный момент разрабатывается план по созданию новой академии Надаля.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Источник: https://wwos.nine.com.au/tennis/news-2024-rafael-nadal-saudi-tennis-federation-australian-open-john-mcenroe/7b48f55e-1145-4f00-ae38-7d806fbf0e1f
Теннис
Рафаэль Надаль
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