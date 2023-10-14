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Сегодня, 10:55

Ольховский назвал Рублева фаворитом в матче с Димитровым в полуфинале «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Андрея Рублева с болгарином Григором Димитровым в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

«Димитров уже давно зарекомендовал себя сильным теннисистом, выступает на высоком уровне и показывает стабильную игру. Просто он в свое время «выстрелил» и до сих пор остается одним из не полностью раскрывшихся теннисистов в туре. Потому что его потенциал оценивали очень высоко. Но и сейчас у Григора все удары остались, а физической подготовки хватит, чтобы оказать серьезное сопротивление Рублеву. Однако, в любом случае, для меня фаворитом этого матча является Андрей», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Счет в личных встречах Рублева и Димитрова равный — 3-3.

Источник: Vprognoze
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Григор Димитров
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