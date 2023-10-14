Тренер Янчук считает, что у Рублева и Димитрова равные шансы на победу

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче Андрея Рублева против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

«Будет очень интересный матч, Димитров сейчас находится на подъеме, он играет стабильно, разнообразно, напористо. Если Рублев будет играть в свой теннис, то он вполне может победить. Но думаю, что Андрею будет нелегко и их шансы будут равны», — цитирует Янчука ТАСС.

Рублев победил француза Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3.

Матч Рублева и Димитрова состоится 14 октября. Ориентировочное начало — в 15.00 мск.