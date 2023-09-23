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Сегодня, 20:41

Ольховский считает, что Карацев играл стабильнее Маррея

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянина Аслана Карацева над британцем Энди Марреем в матче второго круга на турнире в китайском Чжухае.

«Аслан сегодня хорошо играл. Я уже говорил, что Аслан по скорости опережает многих игроков в мире, но зачастую ему не хватает стабильности. Сегодня все сложилось — Карацев превосходил Маррея и в том, и в другом. Аслан выглядел сегодня уверенно, очень хорошая победа», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. Игра пройдет 24 сентября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18825687
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
Энди Маррей
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