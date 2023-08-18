Ольховский ждал лучших результатов от российских теннисистов на турнирах в Канаде и американском Цинциннати

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов на турнирах в Канаде и американском Цинциннати.

«Я не вижу пока больших проблем, главный турнир все же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них еще есть», — приводит ТАСС слова Ольховского.

У мужчин Даниил Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Торонто и до третьего круга в Цинциннати. У женщин в Монреале Людмиле Самсоновой удалось пробиться в финал, а на «мастерсе» в США лучшим результатом стал выход в третий круг Дарьи Касаткиной.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.