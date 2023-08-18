Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:02

Ольховский ждал лучших результатов от российских теннисистов на турнирах в Канаде и американском Цинциннати

Алина Савинова
Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов на турнирах в Канаде и американском Цинциннати.

«Я не вижу пока больших проблем, главный турнир все же US Open. Конечно, на последних двух турнирах я ждал чего-то большего от наших теннисистов, они могли пройти дальше, но ничего страшного в этом нет. Время подготовиться к US Open у них еще есть», — приводит ТАСС слова Ольховского.

У мужчин Даниил Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Торонто и до третьего круга в Цинциннати. У женщин в Монреале Людмиле Самсоновой удалось пробиться в финал, а на «мастерсе» в США лучшим результатом стал выход в третий круг Дарьи Касаткиной.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/18538217
Теннис
Андрей Ольховский
2
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Медведева от Зверева: «Это был его не самый лучший матч, но такие встречи неизбежны»