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Сегодня, 00:59

Оже-Альясим прокомментировал выход в финал турнира во Флоренции

Сергей Разин
корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим подвел итоги полуфинала турнира во Флоренции против итальянца Лоренцо Музетти (6:2, 6:3).

«Мы начали матч очень хорошо, на очень высоком уровне. Он играл в потрясающий теннис, и я подумал: «Мне нужно показать свою лучшую игру, чтобы победить». Думаю, это то, что я сделал сегодня вечером, я показал очень хороший теннис, очень достойное выступление. Я очень счастлив и с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финале 13-я ракетка мира встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

Феликс Оже-Альяссим
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