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Сегодня, 16:25

Паула Бадоса объявила о расставании с Циципасом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стефанос Циципас и Паула Бадоса.
Фото Соцсети
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Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила о расставании с греком Стефаносом Циципасом.

«После тщательного размышления и многих приятных моментов, проведенных вместе, мы со Стефаносом решили расстаться друзьями. Как друзья, испытывающие огромное взаимное уважение, мы решили двигаться вперед каждый своей дорогой.

Мы благодарны нашим друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Вступая в эту новую главу, мы продолжаем желать друг другу всего наилучшего во всех начинаниях», — написала Бадоса в соцсетях.

Теннисисты объявили, что находятся в отношениях летом прошлого года.

 

Теннис
Стефанос Циципас
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