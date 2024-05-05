Паула Бадоса объявила о расставании с Циципасом

Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила о расставании с греком Стефаносом Циципасом.

«После тщательного размышления и многих приятных моментов, проведенных вместе, мы со Стефаносом решили расстаться друзьями. Как друзья, испытывающие огромное взаимное уважение, мы решили двигаться вперед каждый своей дорогой.

Мы благодарны нашим друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Вступая в эту новую главу, мы продолжаем желать друг другу всего наилучшего во всех начинаниях», — написала Бадоса в соцсетях.

Теннисисты объявили, что находятся в отношениях летом прошлого года.