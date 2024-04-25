Котов вышел во второй круг «мастерса» в Мадриде

Россиянин Павел Котов победил испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 29 минут. Котов за игру сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У Рамоса — 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге соперником Котова станет австралиец Джордан Томпсон. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) — 6:3, 6:4