Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:01

Котов вышел во второй круг «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянин Павел Котов победил испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 29 минут. Котов за игру сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У Рамоса — 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперником Котова станет австралиец Джордан Томпсон.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Павел Котов
Обсудить
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Баутиста Агут сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Мадриде