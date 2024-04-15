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Сегодня, 21:16

Котов вылетел в первом круге турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге турнира в Барселоне — 7:5, 3:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 17 минут. Котов за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.

Офнер во втором круге встретится со Стефаносом Циципасом (Греция).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Офнер (Австрия) — Павел Котов (Россия) — 5:7, 6:3, 6:2

Теннис
Павел Котов
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Тим выбыл в первом круге турнира в Мюнхене