Котов вылетел в первом круге турнира в Барселоне

Сегодня, 21:16
Россиянин Павел Котов проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге турнира в Барселоне — 7:5, 3:6, 2:6.
Матч длился 2 часа 17 минут. Котов за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов.
Офнер во втором круге встретится со Стефаносом Циципасом (Греция).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Офнер (Австрия) — Павел Котов (Россия) — 5:7, 6:3, 6:2