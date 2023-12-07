Петрова: «Прорыв Сафиуллина на Уимблдоне в этом году стал просто сенсационным»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила прогресс российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Сафиуллин действительно удивил: такое обычно ожидаешь от молодых теннисистов, которые хотят громко о себе заявить. Ему 26 лет. Он поздно раскрылся и сейчас очень грамотно ведет себя на корте, хорошо раскладывает соперников. Его прорыв на Уимблдоне стал просто сенсационным. И потом он продолжил так же играть по ходу сезона», — цитирует Петрову RT.

26-летний Сафиуллин завершил сезон-2023 на 39-й строчке мирового рейтинга. В октябре он обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса во втором круге «мастерса» в Париже (6:3, 6:4). Это была третья в его карьере победа над игроком из топ-10 рейтинга. На Уимблдоне Сафиуллин дошел до стадии четвертьфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.