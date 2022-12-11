Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

11 декабря, 20:36

Радукану рассказала о своей главной цели на сезон-2023

Алина Савинова
Telegram Дзен

Британская теннисистка Эмма Радукану ответила на вопрос, какие цели ставит перед собой на сезон-2023.

«Не могу до конца поверить, что мы снова на этой стадии — последние 12 месяцев пролетели так быстро. Моя самая большая цель в 2023 году — избегать травм. Я просто хочу дольше оставаться здоровой.

Итак, я буду усердно работать, чтобы поддерживать свое тело в хорошей форме и совершенствоваться. Все должно быть последовательным. Надо вкладываться в работу изо дня в день", — сказала Радукану.

Ранее британка сообщила, что планирует начать новый сезон с выступления на турнире Окленде.

Источник: https://metro.co.uk/2022/12/11/emma-raducanu-sets-personal-target-for-2023-and-hits-out-at-fake-news-17917360/?ito=newsnow-feed
Теннис
Эмма Радукану
0
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Алькараса рассказал, какие игровые аспекты нужно улучшить теннисисту

Соболенко и Ивашко признаны лучшими теннисистами Белоруссии 2022 года