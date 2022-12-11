Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

11 декабря, 20:00

Тренер Алькараса рассказал, какие игровые аспекты нужно улучшить теннисисту

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро рассказал, какие игровые аспекты они планируют улучшить в новом сезоне.

«Ему нужно работать над всем. Ему 19 лет, в следующем году исполнится 20, а в этом возрасте невозможно быть цельным игроком во всех аспектах. Скажем, ему нужно поработать над нюансами форхенда, над бэкхендом тоже. Конечно, он должен стабильнее подавать, мне хочется, чтобы он агрессивнее принимал, нужно избавиться от ошибок, которые он допускает у сетки. Я тщательно готовился к концу сезона, чтобы постараться улучшить многие аспекты.

Нельзя только из-за того, что он номер 1, сказать, что он цельный игрок и ему не нужно работать, — совсем наоборот. Ему нужно продолжать работать над всеми необходимыми аспектами, и этим мы и займемся», — приводит слова Ферреро ArabNews.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров ATP, в том числе Открытого чемпионата США.

Источник: ArabNews
Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зверев признался, что нервничал на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Радукану рассказала о своей главной цели на сезон-2023