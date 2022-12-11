Тренер Алькараса рассказал, какие игровые аспекты нужно улучшить теннисисту

Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро рассказал, какие игровые аспекты они планируют улучшить в новом сезоне.

«Ему нужно работать над всем. Ему 19 лет, в следующем году исполнится 20, а в этом возрасте невозможно быть цельным игроком во всех аспектах. Скажем, ему нужно поработать над нюансами форхенда, над бэкхендом тоже. Конечно, он должен стабильнее подавать, мне хочется, чтобы он агрессивнее принимал, нужно избавиться от ошибок, которые он допускает у сетки. Я тщательно готовился к концу сезона, чтобы постараться улучшить многие аспекты.

Нельзя только из-за того, что он номер 1, сказать, что он цельный игрок и ему не нужно работать, — совсем наоборот. Ему нужно продолжать работать над всеми необходимыми аспектами, и этим мы и займемся», — приводит слова Ферреро ArabNews.

19-летний испанец завершил сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. В этом году он стал победителем пяти турниров ATP, в том числе Открытого чемпионата США.