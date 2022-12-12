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12 декабря, 21:56

Соболенко и Ивашко признаны лучшими теннисистами Белоруссии 2022 года

Алина Савинова
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Пятая ракетка мира Арина Соболено и Илья Ивашко названы лучшими теннисистами Белоруссии 2022 года.

Церемония награждения, посвященная главным номинациям года, состоялась в Белорусской теннисной федерации (БТФ), однако оба спортсмена не смогли присутствовать на ней. Ивашко записал видеообращение к присутствующим на мероприятии.

В сезоне-2022 Соболенко впервые в карьере стала финалисткой Итогового турнира WTA. Всего на ее счету три победы на турнирах «Большого шлема» и 16 — на турнирах WTA.

Ивашко в этом году занял 40-ю строчку мирового рейтинга ATP, что является лучшим показателем среди белорусских теннисистов.

Теннис
Арина Соболенко
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