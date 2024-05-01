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Сегодня, 07:33

Надаль — о турнире в Мадриде: «Это была особенная неделя для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о поражении от чеха Иржи Легечки (5:7, 4:6) в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Это была очень особенная неделя для меня, очень позитивная во многих отношениях, как в личном плане, так и для моего тенниса. Несколько недель назад, за два дня до Барселоны, я не знал, приму ли я снова участие в официальном матче, а теперь я играю уже две недели. Это было незабываемо.

Единственное, что я могу сказать, — это «спасибо». Это было невероятное путешествие, которое началось, когда я был еще маленьким. Впервые я приехал в Мадрид в 2003 году, когда турнир проходил в закрытом помещении. Первый раз я приехал сюда, чувствуя себя конкурентоспособным, в 2005 году. Это была одна из самых ярких побед в моей карьере. С тех пор все поддерживают меня безоговорочно. Я не могу выразить вам свою благодарность», — приводит слова Надаля сайт ATP.

37-летний теннисист за время карьеры выиграл 36 турниров серии «мастерс». В Мадриде Надаль побеждал 5 раз.

Теннис
Рафаэль Надаль
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