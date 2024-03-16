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16 марта, 09:10

Федерер: «Алькарас и Синнер уже заявили о себе как о будущих суперзвездах»

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисист Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе и итальянце Яннике Синнере.

«Конечно, есть игроки, смотря на которых думаешь, что они возьмут по несколько «Больших шлемов». Кто-то должен их выигрывать, и выигрывать красиво, развивать теннис, и именно эти игроки потом станут суперзвездами нашего спорта. Некоторые уже заявили так о себе: Алькарас, Синнер и другие. Сейчас легко заметить, кто будет следующим. Думаю, в следующие два-три года мы поймем точнее, потому что я считаю, что сейчас много хороших игроков. Просто они заняты работой над своей игрой», — приводит слова Федерера GQ Sports.

20-летний Алькарас победитель двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде. Он является экс первой ракеткой мира и самым молодым лидером мирового рейтинга в истории среди мужчин.

22-летний Синнер выиграл один ТБШ, 12 титулов АТР в одиночке и Кубок Дэвиса-2023 вместе со сборной Италии. Его наивысшая позиция в рейтинге — 3-я строчка.

16 марта эти теннисисты сыграют друг против друга в полуфинале «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Карлос Алькарас
Роджер Федерер
Янник Синнер
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