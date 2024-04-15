Сафиуллин проиграл Баутиста-Агуту в первом круге турнира в Барселоне, испанец сыграет с Хачановым

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в первом круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 3:6, 6:7 (8:10). Матч длился 2 часа. Сафиуллин за игру сделал 5 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. У Баутиста-Агута — 2 эйса и 2 из 8 реализованных брейк-пойнта. Во втором круге испанец встретится с россиянином Кареном Хачановым. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 782 960 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Роберто Баутиста Агут (Испания, WC) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 7:6 (10:8)