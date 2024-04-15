Рублев опустился с шестой на восьмую строчку в рейтинге АТР

Россиянин Андрей Рублев опустился на восьмую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На прошедшей неделе Рублев проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло австралийцу Алексею Попырину и потерял 955 очков. В финале турнира грек Стефанос Циципас обыграл норвежца Каспера Рууда. Оба спортсмена опередили россиянина.

Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович. В Монте-Карло он дошел до полуфинала. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третий — испанец Карлос Алькарас.

Российский теннисист Даниил Медведев остался четвертым.