Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:05

Рублев опустился с шестой на восьмую строчку в рейтинге АТР

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев опустился на восьмую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На прошедшей неделе Рублев проиграл во втором круге турнира в Монте-Карло австралийцу Алексею Попырину и потерял 955 очков. В финале турнира грек Стефанос Циципас обыграл норвежца Каспера Рууда. Оба спортсмена опередили россиянина.

Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович. В Монте-Карло он дошел до полуфинала. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третий — испанец Карлос Алькарас.

Российский теннисист Даниил Медведев остался четвертым.

Рейтинг АТР, версия от 15 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425;
6 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;
7 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3995;
8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935;
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675;
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3640...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2115...
38 (41). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139...
45 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1073...
69 (69). Павел Котов (Россия) — 817.
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Обсудить
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Politico назвала причину отказа Байдена выступать с обращением после атаки Ирана
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Барселоне
Джокович: «Я допускал невынужденные ошибки, а Рууд был стабилен до последнего удара»
Джокович обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Хачанов верит в возвращение Медведева на вершину рейтинга ATP
Медведев ругался со всеми и швырял ракетку. Он проиграл российское дерби в Монте-Карло
Медведев разозлился на судью во время матча с Хачановым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Циципас стал победителем «мастерса» в Монте-Карло