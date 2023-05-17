Медведев о Ханфманне: «Он показывает великолепный уровень — пробился из квалификации в четвертьфинал»

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о своем сопернике по четвертьфиналу турнира ATP серии «Мастерс» в Риме Яннику Ханфманну.

Немец в четвертом круге обыграл россиянина Андрея Рублева — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

«Я немного понаблюдал за матчем с участием Ханфманна [в игре с Рублевым] и видел его третий сет с Чеккинато. Сейчас он хорош. И мне кажется, что он всегда был неплох, в Хьюстоне и Мадриде [например], несмотря на то, что у него не получалось выходить в финал.

[Этот турнир] — прорыв для него. Он показывает великолепный уровень — пробился из квалификации в четвертьфинал. Поэтому мне нужно показал свой максимум, чтобы выбить его», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Матч Медведева и Ханфманна состоится 18 мая.