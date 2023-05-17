КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:04

Медведев о Ханфманне: «Он показывает великолепный уровень — пробился из квалификации в четвертьфинал»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о своем сопернике по четвертьфиналу турнира ATP серии «Мастерс» в Риме Яннику Ханфманну.

Немец в четвертом круге обыграл россиянина Андрея Рублева — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

«Я немного понаблюдал за матчем с участием Ханфманна [в игре с Рублевым] и видел его третий сет с Чеккинато. Сейчас он хорош. И мне кажется, что он всегда был неплох, в Хьюстоне и Мадриде [например], несмотря на то, что у него не получалось выходить в финал.

[Этот турнир] — прорыв для него. Он показывает великолепный уровень — пробился из квалификации в четвертьфинал. Поэтому мне нужно показал свой максимум, чтобы выбить его», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Матч Медведева и Ханфманна состоится 18 мая.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP, сместив Алькараса
Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме
Медведев: «Зверев прибавил, но и я допустил несколько простых ошибок»
Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Медведев рассказал об отношениях со Зверевым после их конфликта в Монте-Карло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Зверев прибавил, но и я допустил несколько простых ошибок»

Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP, сместив Алькараса